Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ГУР МОУ, информирует «НБН». Кремль, чтобы хотя бы частично сохранить возможность формирования новых резервов ВС РФ, активно привлекает в армию Путина граждан из стран Центральной Азии.

Наиболее активным в этом деле оказался московский регион, где граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана вербуют на войну против Украины. Новобранцам предлагают не только деньги за участие в «спецоперации», но и гражданство страны-агрессора.

Существенное количество «добровольцев» в путинских войсках составляют молодые люди из Республики Чечня, которых похищают силовики. Мужчин вынуждают подписывать контракт для участия в войне под пытками или запугивая криминальной ответственностью по сфабрикованным обвинениям.

В прошлом месяце Москва распорядилась создать добровольческие батальоны для войны в Украине, однако этот план оказался провальным. Чтобы спасти «мобилизацию» в РФ, Кремль пошел другим путем.