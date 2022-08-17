В интервью «Голосу Америки» руководитель Минобороны Украины отметил, что он не считает возможным вариант «замораживания» войны с Россией, информирует «НБН».

По словам Резникова, есть вероятность понижения активности на фронте в зависимости от сезона, а также истощения ресурсов двух сторон, которым понадобится время на восстановление.

Министр напомнил, что страна-оккупант, по разным данным, потеряла в Украине как минимум треть своего боевого потенциала, который она применила при нападении 24 февраля.

Чиновник подчеркнул, что по этим причинам возможно «охлаждение» боевых действий. Он добавил, что не видит «заморозки» того, что называют «конфликтом», поскольку это война, а не конфликт.

Ранее в интервью украинскому изданию Резников объяснил, почему война с россиянами не может закончиться по «сирийскому» или «корейскому» сценариях. Министр озвучил единственный реальный вариант завершения вооруженной агрессии РФ, который устроит Украину.