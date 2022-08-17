Львовский мэр опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором призвал соотечественников начинать подготовку к холодам уже сейчас, информирует «НБН».

В частности, Садовый отметил, что нужно рассмотреть ситуации с исчезновением газа, электричества и отопления. Городской глава рассказал, что украинцы должны иметь дома, чтобы «пройти» отопительный сезон во время войны.

Чиновник советует приобрести светильник на батарейках, которым удобно пользоваться в случае отключения электричества. Если исчезнет газ, под рукой должен быть электрочайник, в этой ситуации спасет и электроплита. Важно запастить сухим спиртом, с его помощью можно разогреть еду при отсутствии электроэнергии и «голубого топлива».

По словам мэра, украинцам стоит утеплить деревянные окна, а тем, кто живет в частном доме, сделать запас дров.

О предстоящем отопительном сезоне заговорили в Кабинете министров еще в начале лета. Там украинцам посоветовали отвыкать от привычки жить с открытыми окнами в холода и объяснили, что температура в домах должна быть как в жилье у еврепейцев.