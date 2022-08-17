Как информирует «НБН», об этом в Телеграм написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Дословно из заявления Андрющенко:

«Мужчинам, которые зарегистрированы в таких городах как Горловка, Макеевка, Донецк, а также иных населенных пунктах временно оккупированной Донецкой области, не разрешают покидать пределы ОРДО. Им нельзя ехать даже в Россию. Более того, их не пускают и на временно оккупированную территорию Запорожской области. Они замкнули на оккупированной земле мобилизационный резерв».

В это же время он добавил, что ожидаемое мариупольцами будущее уже весьма скоро. В результате Андрющенко призвал мужчин, проживающих в городе, уехать из него как можно быстрее, пока еще нет больших рисков, и не нужно платить деньги за пересечение «границы» с ОРДО.

Ранее Петр Андрющенко рассказывал о «дизайне» новых домов в Мариуполе.