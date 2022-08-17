Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», один из очевидцев передвижения военной техники РФ в Крыму снял видео с реакцией на все это. Причем, по настроению мужчины однозначно видно, что он придерживается проукраинской позиции и против российских военных, которые сейчас находятся на территории Украины.

Так, автор видео снял колонну военной техники России, в частности с рашистским символом «Z». В один из моментов мужчина предлагает «взять на таран» автомобиль оккупантов и желает им «сдохнуть». Также на обнародованном в Сети видео слышна нецензурная лексика мужчины в адрес военных РФ. В частности, он называет из «дырявыми».

Ранее стало известно, что Российская Федерация реформирует войска из-за глобальных потерь. Более детально об этом рассказывал Роман Цимбалюк.