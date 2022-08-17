На брифинге спикер командования Воздушных сил ВС Украины объяснил, к чему должны готовиться украинцы 24 августа, информирует «НБН».

Он заверил, что украинские военные ведут постоянное наблюдение за перемещением путинских войск и боеприпасов на белорусской территории, в частности за ракетами типа «Искандер».

По словам Игната, российские захватчики наращивают свои силы в Республике Беларусь, поставляя туда вооружение. В этом есть и политическая составляющая, поскольку страна-агрессор будет постоянно угрожать нашему государству и Западу.

Представитель Воздушных сил Украины подчеркнул, что для нас всегда есть угроза со стороны РБ, поскольку армия Путина использовала ее территорию для осуществления авиационных и ракетных атак с первых дней полномасштабного вторжения.

Военный добавил, что россияне любят использовать такие даты, как День независимости, чтобы «поздравить», поэтому украинцы должны быть готовы к атакам и не игнорировать сигналы об угрозе. Ранее глава государства Владимир Зеленский сообщил, будет ли Украина отмечать День Независимости во время войны.