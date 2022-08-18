В интервью «ТСН» Снегирев заявил, что российские захватчики могут устроить еще один теракт против украинских военнопленных, которым готовят «трибунал» в оккупированном Мариуполе, информирует «НБН».

По словам военного эксперта, РФ может повторить трагедию Еленовки, когда взорвет «здание суда» с украинскими пленными бойцами. Российские спецслужбы, как полагает Снегирев, подорвут мариупольскую филармонию изнутри или применят тактический РК «Точка-У». Вину за произошедшее страна-агрессор традиционно возложит на ВСУ, которые якобы нанесли удар по своим военным.

Напомним, что трагедия в Еленовке произошла 29 июля. Тогда россияне взорвали колонию, где находились украинские военнопленные, в частности бойцы полка «Азов». Позже появились доказательства военного преступления оккупантов.