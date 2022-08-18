На фоне неудач Черноморского флота и успехов украинских военных по уничтожению военной техники путинских войск в аннексированном Крыму в Москве решили осуществить кадровые изменения в ЧФ РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Соколова, у страны-агрессора флота уже нет, а есть только флотилия после того, как армия Украины отправила флагман, крейсер «Москва» на дно.

Эксперт заявил, что никакие кадровые изменения не повысят эффективность россиян в Черном море и все изменения в военных и силовых структурах России – зачистка, которая ничего не решает.

Соколов назвал командование ВС РФ паркетными генералами, которые не имеют опыта реальной войны, чтобы противостоять регулярной профессиональной украинской армии. Эти военные справлялись только с сирийскими повстанцами, осуществляя задачи в легких условиях, поэтому кадровые изменения в путинских войсках никак положительно не повлияют на их действия.

Напомним, что генерал ВСУ Николай Маломуж объяснил, что на самом деле стоит за кадровыми изменениями в Вооруженных силах России.