Вениславский заявил, что украинок, которые будут уклоняться от постановки на военный учет, впоследствии будет ожидать административная ответственность, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам народного депутата, принудительные меры будут применяться к женщинам, которые игнорируют требования действующего украинского законодательства, однако не сразу.

Исходя из официального разъяснения Генерального штаба министерства обороны, первоначально будут проведены мероприятия по стимулированию и наказания за противоправное действие не последует, то есть, не будет массового привлечения к ответственности уклонистов.

При этом, депутат полагает, что если женщины с определенными военно-учетными специальностями, которые указаны в приказе МОУ, злостно будут отказываться выполнять требования законодательства, их будут привлекать к административной ответственности.

Напомним, что адвокат Андрей Новак рассказал, должны ли студентки становиться на военный учет с октября, если их специальность внесена в список Минобороны.