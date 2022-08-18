Журналисты «24 канала», ссылаясь на источники в украинских спецслужбах, сообщили, что проблема с нехваткой продовольствия и товаров в оккупированной Херсонской области сложилась не по причине боевых действий, информирует «НБН».

Россияне захватывали часть Херсонщины, рассчитывая, что они оперативно и полностью заместят украинский ассортимент российским. Однако логистика «освободителей» не выдержала такой нагрузки и им пришлось придумывать, как обеспечить все нужды местных жителей. Из-за высоких цен и дефицита в регионе возник продовольственный туризм, многие люди начали ездить на аннексированный Крымский полуостров.

Оккупантам не было смысла бороться с этим явлением, и они решили на этом заработать. Офицеры ВС РФ и сотрудники ФСБ выделили для этой цели автобусы, которыми возят жителей Херсонщины на крымские рынки и в супермаркеты. За билеты в оба конца захватчики берут 600 гривен.

Ранее стало известно о том, что оккупанты предлагают жителям Херсонской области оправить своих детей на отдых в оздоровительные лагеря в Крым и Россию.