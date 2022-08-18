В среду вечером, 17 августа, российские захватчики нанесли удар по семейному общежитию, где жили люди с нарушением слуха, на Салтовке. Вражеская атака забрала жизни 7 человек, 17 получили ранения, информирует «НБН».

Цинично отреагировал на трагедию в Харькове путинский военный Дремов в своем Telegram-канале. Пропагандист не стал отрицать, что ударили по общежитию именно войска России, намеренно убив мирных украинских граждан.

Оккупант цинично отметил, что война затянулась на полгода, вместо запланированных двух недель, поэтому захватчики перешли к радикальным действиям – начали убивать гражданских, чтобы украинцы «повлияли» на Киев и «помогли выиграть войну» стране-агрессору. Дремов добавил, что Россия «иначе не победит».

Напомним, что в Попасной ВСУ ликвидировали известного пропагандиста-вагнеровца. Оккупант вел в Сети блог Grey Zone для поддержки «спецоперации» Путина и воевал в Украине. Захватчик, который шутил про HIMARS, погиб от удара американских РСЗО.