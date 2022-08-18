Об этом стало известно из нового отчета Министерства обороны Великобритании, информирует «НБН». Разведка Соединенного Королевства сообщает, что путинские войска терпят неудачи в Украине, поскольку командиры армии РФ не обеспечивают боевую дисциплину на низовом уровне.

В частности, оккупанты повторяют ошибки Первой чеченской войны – не установили динамическую защиту на свои танки и не смогли ее адекватно использовать. Если бы россияне смогли грамотно применять динамическую броню, это позволило бы снизить эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в бронированную машину.

Поскольку военные страны-агрессора не исправили культуру неэффективного использования динамической защиты, захватчики часто сталкиваются с катапультированием башни. Об этом стало известно благодаря кадрам, которые сняли очевидцы из Украины.

Ранее военный сообщил, что путинские войска теряют свой наступательный потенциал на Херсонском направлении. Он объяснил, какие факторы привели к тому, что оккупанты начали терять свой запал.