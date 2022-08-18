Как информирует «НБН», в социальных сетях Сергей Притула рассказал, что за шестьсот миллионов гривен, которые собрали граждане нашего государства, фонд Сергея Притулы приобрел для нужд украинского войска спутник. Кроме того, был приобретен доступ к базе данных спутниковых снимков для армии нашей страны.

Дословно из обнародованного Сергеем Притулой сообщения:

«Граждане нашей страны, вы просто космос. Мы приобрели спутник. Причем это не просто один спутник. Он предоставляет нам возможность иметь доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия ICEYE. Более того, этот доступ мы купили более чем на один год вперед. Отныне украинские военнослужащие будут как это только возможно быстро получать снимки, сделанные спутником. Они будут весьма высокого качества. Это поможет стране оперативно планировать операции».

Напоследок Сергей Притула добавил, что «бавовны будет много».

Также ранее мы уже писали о том, что еще один украинский телеведущий Александр Педан высказался относительно разногласий по языковому вопросу в Украине.