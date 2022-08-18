Представитель «Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что в центре Лисичанска якобы «обрушилось» трехэтажное административное здание, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Он насчитал всего пять погибших и добавил, что под завалами могут оставаться еще четверо пострадавших, поэтому спасатели продолжают работать на месте ЧП.

Отметим, что после атаки украинских защитников на базу путинских войск во вторник, 16 августа, в Сети появились кадры с места события. На них видно, что здание полностью разрушено, поэтому ни о каком «обвале» не может быть и речи.

Напомним, что российский оккупант и пропагандист Анатолий Дремов объяснил, зачем путинские войска нанесли удар по семейному общежитию в Харькове и рассказал, как атаки на мирное население помогут «выиграть войну» РФ.