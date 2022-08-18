Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение советника мэра города Мариуполя Петра Андрющенко в Телеграм, Ринат Ахметов твердо заявил в интервью изданию из Польши Wiadomosci:

«Я ни собственных сил, ни денег не пожалею на то, чтобы восстановить город Мариуполь».

В это же время бизнесмен высказал уверенность в том, что Мариуполь будет освобожден. Более того, он лично готов сделать все для того, чтобы город был деоккупирован.

Дословно из заявления Ахметова:

«Для меня Мариуполь был и сейчас остается украинским городом. Я верю в армию Украины. Я также верю в поддержку наших партнеров из Запада. А когда национальный флаг Украинского государства в очередной раз поднимется над Мариуполем, мы все усилия, которые имеем, направим обязательно на восстановления города. Я лично не пожалею ни сил, ни денег на все это. В обязательном порядке нами будут восстановлены наши же заводы. Сталь из Мариуполя вновь будет конкурировать на рынках всего мира».

Помимо прочего он добавил, что международная система правосудия обязана приказать агрессору в полной мере компенсировать то, что оккупанты разрушили.

Ранее в Офисе президента Украины отреагировали на выход Ахметова из медиа-бизнеса.