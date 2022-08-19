В четверг, 18 августа, стало известно о серии взрывов на самой крупной российской авиабазе в аннексированном Крыму «Бельбек» у Севастополя, что подтвердил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует «НБН».

Пока украинская и российская сторона не делают никаких официальных заявлений о произошедшем, аналитики американского Института изучения войны озвучили свои версии взрыва на военном аэродроме оккупантов.

В своем отчете эксперты ISW предположили, что взрыв мог произойти в результате атаки ВСУ на российскую авиабазу или из-за деятельности украинской разведки. Также они не исключают, что «хлопки» — результат работы противовоздушной обороны РФ.

Вероятной причиной взрыва на аэродроме «Бельбек» в Институте изучения войны назвали и неумелое обращение путинских военных с техникой. Также американские аналитики предполагают, что ЧП могло произойти из-за нервных попыток россиян защитить районы аннексированного полуострова, которые в РФ считали недосягаемыми для атак ВСУ.

Ранее в ISW рассказали об ограниченных и провальных наступательных операциях оккупантов, и коварном плане Министерства обороны России.