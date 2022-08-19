В интервью «ТСН» военный эксперт сообщил, что в течение двух недель боевой потенциал российских захватчиков в Херсонской области снизится, поскольку путинские войска находятся в огневом «мешке» на правом берегу Днепра, где ВСУ наносят удары по личному составу и технике ВС РФ, информирует «НБН».

Жданов заявил, что он согласен с прогнозом аналитиков Института изучения войны, которые утверждают, что следующие две недели станут решающими в битве на Херсонском направлении.

По его словам, армия украины месяц занималась ликвидацией логистической цепочки врага, соединяющей правый и левый берег Днепра. Совсем скоро россияне столкнутся с дефицитом горюче-смазочных материалов, топлива и продовольствия.

Захватчики будут вынуждены либо бежать на левый берег, либо сдаваться. Несомненно, такие трудности ударят по моральному и боевому состоянию оккупантов.

О потере россиянами боевого потенциала ранее заявил бывший военный советник главы Донецкой области Роман Свитан. Он рассказал, какие военные неудачи деморализуют врага и какую тактику применяет армия Путина.