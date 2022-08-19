Социологи ВЦИОМ представили результаты опроса россиян, который провели с 8 по 14 августа среди 11 200 граждан с помощью телефонного интервью, информирует «НБН».

Как показало исследование, о полном доверии кремлевскому диктатору Владимиру Путину заявили 77,8% респондентов.

Большая часть граждан страны-оккупанта верят и соратнику президента, премьер-министру Михаилу Мишустину, его деятельность положительно оценили 63,4% россиян.

Также исследование показало, что 40% граждан поддерживают политическую силу «Единая Россия», 11,3% респондентов проголосовали за «Коммунистическую партию РФ», 7,8% опрошенных выступили за «ЛДПР».

Аналогичный опрос о доверии граждан их президенту провела в Украине группа «Рейтинг». Социологи выяснили, какая часть населения одобряет действия Зеленского и сколько украинцев верят в победу своей страны над российскими захватчиками.