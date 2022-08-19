Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Крым.Реалии» и целом ряде местных телеграмм-каналов.

В свою очередь так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм отметил, что над аэродромом «Бельбек» противовоздушная оборона сбила БПЛА.

Кроме того, он утвердительно заявил, что никаких повреждений в результате произошедшего нет. Также никто не пострадал из людей. Якобы это уже второй за вечер сбитый россиянами на территории Крымского полуострова беспилотник, если верить словам оккупантов.

Представитель прессы (агентства Reuters) со ссылкой на источники в оккупированном Крыму, пишет, что в районе Севастополя прогремели как минимум четыре взрыва.

Ранее стало известно, каким главным вопросом начали задаваться жители Крымского полуострова после того, как на территории АРК прогремели взрывы.