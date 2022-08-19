Как информирует «НБН» со ссылкой на ISW, восемнадцатого августа, впервые с шестого июля текущего года не было заявлено о территориальных достижениях России на территории Украинского государства. Но войска Путина все еще проводили ограниченные, не увенчавшиеся успехом наступления на восточном направлении, восемнадцатого августа.

Российские источники в это же время проинформировали, что на территории Крымского полуострова прогремели взрывы. При этом там отмечали, что они были вызваны, вероятно, работой ПВО в ночное время с 18 на 19 августа.

Помимо того там утверждают, что российская противовоздушная оборона сбила беспилотный летательный аппарат вблизи Керченского моста между Крымским полуостровом и Россией в ночное время, 18 августа.

Представители Института изучения войны добавили, что по всей видимости Минобороны России создает информационные условия для того, чтобы обвинить силы Украины в будущих операциях на Запорожской АЭС.