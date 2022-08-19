Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, источник рассказал агентству, что взрывы на военном аэродроме «Саки», что на временно оккупированной россиянами территории, привели к тому, что более пятидесяти процентов боевых реактивных самолетов морской авиации ЧФ РФ были выведены из строя.

Так, один из анонимных чиновников в Европе заявил, что Украинское государство в настоящее время последовательно достигает «кинетических эффектов» глубоко в российском тылу. В свою очередь это оказывает влияние на поддержку Москвы в материально-техническом плане. Кроме того, это «значительно влияет на психологическое состояние российского руководства».

Также источник добавил:

«Согласно имеющимся у нас оценкам, происшествие на военном аэродроме в оккупированных Саках, девятого августа, привело к тому, что более половины российских боевых самолетов там были выведены из строя».

Напоследок он добавил, что до этих взрывов война находилась в моменте, который был близким к операционному застою.