Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение руководителя Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослава Янушевича, на временно захваченных землях Херсонской области директором школы, руководителем предприятия или старостой села может стать любой человек, имеющий на это желание. Как это происходит в большинстве случаев, люди вообще не имеют никакого опыта работы или профильного образования в данных сферах.

Но вот на руководящие должности, согласно его данным, не хватает кадров на так называемые «руководящие должности».

Дословно из заявления Янушевича:

«Как следствие, в эти районы области начали свозить должностных лиц из Российской Федерации».

Напомним, ранее мы писали материал о том, как и когда может быть деоккупирована Херсонская область.