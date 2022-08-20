Как передает «НБН», об этом сказано в сообщении компании «Энергоатом».

Там подчеркнули, что действия российских оккупантов – это еще один очевидный акт ядерного терроризма.

«На месте происшествия спасатели обнаружили обломки ракеты врага, которая в результате попала в дом. Не следует исключать, что эту ракету россияне направляли непосредственно в сторону ЮАЭС», — отмечается в пресс-релизе.

Одновременно с этим в компании «Энергоатом» напомнили, что в марте текущего года войска Российской Федерации намеревались захватить Южноукраинскую АЭС. Однако Вооруженным силам Украины удалось остановить врага, а представители Службы безопасности задержали трех российских военнослужащих, которые пытались спрятаться в заброшенных зданиях.

Напомним, что сегодня после объявления воздушной тревоги в городе Вознесенск прогремел взрыв. Немного времени спустя появилась информация о ракетном ударе по жилой пятиэтажке. Удар повредил два подъезда и расположенные недалеко автомобили и частные дома. Не менее 12 человек пострадали, включая четырех детей.