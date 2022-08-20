Как информирует «НБН» со ссылкой на публикацию Генерального штаба в социальной сети Facebook, на обнародованном видео показаны моменты ликвидации редкого российского комплекса РЭБ «Зоопарк-1». Это произошло на территории Запорожской области. Кроме того на кадрах можно увидеть уничтожение вражеских танков.

В сообщении Генштаба говорится:

«Девятнадцатого августа на территории Запорожской области защитники Украины уничтожили редкий образец армии РФ «наналоговнет». Речь идет о радиолокационном комплексе разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1», а также четырех единицах автомобильной и бронетехники».

Отмечается, что ювелирный удар по имеющимся координатам в полной мере вывел из строя технику, которая позволяет корректировать огонь артиллерии врага.

Помимо того, ведомство также еще опубликовало одно видео ликвидации техники Российской Федерации. Где и в каком месте это произошло, в Вооруженных силах Украины не сообщают. Но при этом там в шутку заявили, что «это произошла неуспешная попытка запуска танкистов России в космос». Напоследок в Генштабе добавили, что украинские защитники «будут делать такие попытки и в дальнейшем».

Ранее стало известно о помощи для ВСУ, которую будут предоставлять Украине Соединенные Штаты Америки.