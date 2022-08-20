Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Аксенова в Телеграм, на территории Крымского полуострова в очередной раз прогремел взрыв. После того, как подобное произошло в Севастополе, оккупанты начали публично говорить о том, что в Евпатории «сработала система ПВО».

В своем сообщении Аксенов написал:

«В Западном Крыму сработала система противовоздушной обороны. Цель успешно была поражена. Нет ни пострадавших, ни повреждений. Местные военнослужащие весьма четко, профессионально, а также эффективно выполняют собственные задачи».

При этом разные СМИ Украины информируют, что взрывы раздались именно над территорией Евпатории.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как местные жители незаконно аннексированной Россией Автономной Республики Крым реагируют на то, что на военных объектах РФ на полуострове начинают происходить разные чрезвычайные ситуации.