Как передает «НБН», об этом сказано в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Известно, что в связи с тем, что офицеры-десантники массово отказываются участвовать в войне на украинской территории, представители воздушного командования страны-агрессора решили назначить на офицерские должности контрактников, не имеющих званий офицера или опыта активного участия в боевых действиях.

«С учетом огромных потерь российских десантников из-за боевых столкновений с украинскими военными, командование воздушно-десантных войск пытается хотя бы частично возобновить их боеспособность и морально – психологическое состояние. Больше всего внимания уделяется подразделениям с уничтоженными свыше 60% личного состава, и где члены личного состава деморализованы и не хотят в дальнейшем проходить службу», — сказано в сообщении.

Также известно, что самая серьезная проблема для оккупантов заключается в массовом отказе от участия в военных действиях членом командного состава Воздушно-десантных войск. Следует отметить, что от командирской должности до руководителя батальона с дальнейшим выездом в Украину отказались контрактники с присвоенными офицерскими званиями.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сергей Шойгу озвучил причину вторжения РФ в Украину.