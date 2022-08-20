Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал Валерий Залужный.

По его словам, для уничтожения четырех ракет «Калибр» над Днепром, которые по территории Украины выпустили российские войска, украинская противовоздушная оборона применила всего четыре ракеты комплекса С-300.

Дословно из сообщения Валерия Залужного:

«В районе города Днепр были сбиты четыре ракеты класса «Калибр». Мы применили только аналогичное количество ракет комплекса С-300, чтобы уничтожить вражеские снаряды».

Напомним, ранее мы писали о том, что на территории незаконно аннексированного Россией Крымского полуострова прогремели очередные взрывы. На этот раз это было зафиксировано в Евпатории. В свою очередь так называемый «глава» АРК Сергей Аксенов заявил, что взрывы – это свидетельство работы противовоздушной обороны.