Как информирует «НБН» со ссылкой на Запорожскую ОВА, согласно словам главы областной военной администрации Александра Старуха, уже идут работы по подготовке к визиту экспертов МАГАТЭ. Но все будет зависеть от ситуации с безопасностью на атомной электростанции.

Дословно из обнародованного Старухом сообщения:

«Много чего зависит именно от того, как оккупанты будут придерживаться принципов ядерной безопасности, а также принципов здравого смысла. Стабилизация ситуации на Запорожской атомной электростанции в основном является задачей международного сообщества, а также организаций, которые отвечают за это».

Помимо того, глава Запорожской ОВА добавил, что поврежденная эстакада на ЗАЭС не является объектом инфраструктуры блоков и оборудования. Как следствие ситуация в настоящее время остается сложной. Однако все находится под контролем.