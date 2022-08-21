Как информирует «НБН», об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Известно, что российско-оккупационные силы уже четвертый раз откладывают дату проведения псевдореферендума на временно оккупированных землях Херсонской области. Изначально он был анонсирован на апрель 2022. Потом его перенесли на начало мая текущего года, а потом на июнь. В итоге это «мероприятие» было перенесено на одиннадцатое сентября. Но уже и об этой дате никто не говорит.

Согласно словам Сергея Хланя, оккупационные силы по факту провалили подготовку к «референдуму». Только благодаря партизанам и уничтожению складов врага, а также опорных и командных пунктов, а также обстрелов мостов, которые ведут через Днепр, у захватчиков началась «тотальная паника».

По предварительной информации, якобы новой датой «референдума» должно стать так называемое голосование в один и тот же день, когда оно будет проводиться на территории Донецкой области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на временно захваченную территорию Херсонской области оккупанты начали завозить чиновников из России.