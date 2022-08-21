Как информирует «НБН», об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Верховной Раде Украины и Кабинете министров.

Так, уже сейчас известно, что аппарат парламента Украины будет работать дистанционно. Исключением станут только те политики, которые задействованы в международных делегациях, а также подготовке к следующему заданию.

Еще один из источников подчеркнул, что работникам госучреждений в правительственном квартале рекомендовали на следующей неделе «по невозможности меньше появляться в этом месте».

Насколько известно, в правительственном квартале находятся здания парламента, Офиса президента Украины, правительства, Нацбанка и так далее…

Согласно мнению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Владимира Зеленского, уже на следующей неделе Россия может осуществить особенно жесткие действия.

Ранее стало известно, что Турция обязалась выполнять санкции США и ЕС против РФ из-за войны в Украине.