Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Телеграм.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Обратно в девяностые годы. В Мариуполе наблюдаются очередные разборки между оккупантами. Местные жители города пишут о том, что в городе продолжаются автоматные очереди. Причем это уже якобы в норме, когда решают проблемы именно посредством перестрелок. Вот только местное население, как и всегда ранее, никого вообще не волнует. А ведь именно ни в чем невинные люди могут стать жертвами таких перестрелок».

Согласно данным, которые обнародовала мэрия Мариуполя, на днях возле здания комбината имени Ильича было видно дым. По всей видимости, захватчики начали резать металлолом, который, вероятно, будет вывозиться на территорию Российской Федерации. Продолжается обворовывание города.