Как информирует «НБН», такую мысль озвучили специалисты из американского Института исследования войны (ISW).

Как отмечается в сообщении, в российском обществе может начаться недовольство тем, что Россия неспособна остановить атаки на Крым. В ISW подчеркнули также, что сейчас в социальных сетях можно наблюдать то, как множество россиян стоят в пробках, ожидая, когда они уже уедут из Крымского полуострова и прибудут на территорию Российской Федерации. Именно такие моменты могут являться доказательством того, что растет озабоченность общественности эффективностью мер безопасности РФ.

Двадцатого августа, как известно, на территории Севастополя прогремел взрыв. Сразу же после этого оккупанты проинформировали, что над крышей штаба ЧФ РФ был сбит БПЛА.

Также недавно Сергей Аксенов прокомментировал взрывы над оккупированной Евпаторией.