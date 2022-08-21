Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в Телеграм.

Согласно словам чиновника, уже 430 мужчин были забраны из шахты «Должанская-Капитальная». На вакантные места были взяты женщины. Сейчас они вынуждены выполнять весьма тяжелую работу.

Дословно из сообщения, которое озвучил Сергей Гайдай:

«Вы только себе представьте, если с главного предприятия города, в котором проживают 60 тысяч человек, на войну забрали 430 человек, у множества из которых была броня, каковой сейчас является ситуация в самом Должанске?»

При этом он добавил, что согласно предписаниям охраны труда женщины не имеют права выполнять работы на шахтах, где добывается уголь.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что захватчики в Херсонской области фактически провалили проведение псевдореферендума.