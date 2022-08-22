В интервью «НВ» чиновник заявил, что сроки завершения боевых действий зависит от поставок западного вооружения, которое даст армии Украины технологическое преимущество над врагом, информирует «НБН».

По словам Загороднюка, если ситуация не изменится, РФ сможет годами поддерживать интенсивность войны и численность своей оккупационной армии, поскольку у страны-агрессора есть много людей.

Он подчеркнул, что эти солдаты будут с плохой подготовкой и без мотивации, однако это позволит Москве поддерживать количество личного состава не один год.

Экс-министр обороны обратил внимание на то, что численность путинских войск на момент полномасштабного вторжения составляла около 150 000 захватчиков и их такое же количество воюет в Украине и сегодня, несмотря на колоссальные потери. Чиновник добавил, что в это число не входят Нацгвардия РФ и ФСБ, которые находятся на оккупированных территориях.

Аналогичная ситуация у россиян будет и с вооружением. В армии Путина не останется высокотехнологичного оружия, однако они достанут из складов старое, которым можно будет выполнить какие-то задачи.

Загороднюк убежден, что ВСУ должны переломить ситуацию на фронте с помощью технологического преимущества за счет западных поставок вооружения, в противном случае война с РФ затянется надолго.

Отметим, что глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, почему война с Российской Федерацией не может закончиться по «сирийскому» или «корейскому» сценариях.