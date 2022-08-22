Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное первым заместителем главы Херсонского областного совета Юрием Соболевским, жителям Херсона и области лучше держаться подальше от мостов.

Также он добавил, что войска страны-агрессора России продолжают быстрыми темпами возводить альтернативные переправы, так как Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по стационарным мостам.

Дословно из заявления Юрия Соболевского:

«Дорогие жители региона! Любой мост на территории Херсонской области сегодня является по факту объектом критической инфраструктуры, который захватчики используют в своих целях. Эти объекты являются законными целями для Вооруженных сил Украины. Без таких действий область точно не получиться освободить. Потому нужно держаться как можно дальне по возможности от мостов. И какие бы неудобства вам это не предоставляло, это лучше сделать».

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту.