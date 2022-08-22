Катков рассказал, что в аннексированном Россией Крыму есть другие более интересные объекты оккупационной армии РФ. Эксперт вспомнил о взрывах на аэродромах «Саки» и «Бельбек», авиабазе в Гвардейском, и об уничтожении множества складов, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Он призвал не забывать о том, что захваченный полуостров – сплошная военная база и логистика обеспечения 22 армейского корпуса Вооруженных сил РФ, который базировался в Крыму и сейчас действует в южных регионах Украины.

Катков считает, что стать целью для поражения должна база ЧФ России в Севастополе. Он убежден, что после удара по этому объекту станет легче всем украинцам, ведь именно здесь захватчики загружают на корабли ракеты «Калибр», которыми они обстреливают города.

По мнению эксперта, ликвидировать Крымский мост логично перед сухопутной операцией по освобождению полуострова. Кроме того, уже все россияне понимают, что Крым вернется под контроль Киева и находиться им здесь опасно, поэтому грузовики для обеспечения войск они уже пускают по континентальной части Украины, ухудшая логистическое обеспечение.

Отметим, что россияне начали спасать свою авиацию, перебрасывая самолеты и вертолеты из Крыма в Краснодарский край. Военный эксперт объяснил, чем это выгодно Украине.