Как информирует «НБН», множество местных телеграм-каналов сообщили, что украинские военнослужащие в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту на территории временно оккупированного Херсона.

В сообщениях телеграмм-каналов говорится, что дым поднимается одновременно над несколькими секторами моста.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко рассказал о том, что есть данные о как минимум десяти прилетах в районе Антоновского моста. Но часть украинских ракет были ликвидированы ПВО противника. Еще часть снарядов таки достигли своей цели, поразив объект.

Помимо того, журналист обнародовал кадры моста после ударов армии Украины. На фотоснимках видно, что там сильный дым и пожар. Согласно данным Цаплиенко, Вооруженные силы Украины попали в КамАЗ с боекомплектами, который там находился. Также он добавил, что такая информация в настоящее время проверяется.

Напомним, ранее мы уже сообщали об ударах по Антоновскому мосту, которые осуществили Вооруженные силы Украины.