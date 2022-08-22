Барабаш сообщил, что российские захватчики ежедневно наносят удары по Авдеевке и постоянно атакуют ее, из-за чего сложно завозить туда гуманиторную помощь и эвакуировать население, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам руководителя ВГА, в Авдеевке осталось около 9% жителей, которые нуждаются в помощи, при этом россияне препятствуют деятельности волонтеров, обстреливая въезд в город. В результате людям не могут доставить самое необходимое – воду, продукты и лекарства.

Чиновник добавил, что несмотря на постоянные обстрелы и штурмы Авдеевки, в городе проходит эвакуация от Мининтеграции, людей вызозят в Покровск или центральные регионы Украины.

Напомним, что жители оккупированного Донбасса рассказали, с чем они столкнулись впервые за 8 лет войны. В ОРДЛО жалуются, что российские захватчики оставили регион без газа и воды, а также разрушают дома и мародерствуют.