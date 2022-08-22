Эксперт рассказал, что россияне перебрасывают свои самолеты из захваченного Крыма в Краснодарский край после серии атак ВСУ на базы и аэродромы армии РФ на полуострове, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По его словам, ГУР Минобороны Украины сообщило о перебросе эскадрильи истребителей Су-30, Су-34 и Су-35 и вертолетов. Россияне осознали, что их авиация теперь под угрозой уничтожения и Крым перестал быть глубоким тылом.

Катков убежден, что от этого наша страна только выиграет, поскольку авиации страны-агрессора в небе станет меньше. Теперь время полета вражеских самолетов увеличится вдвое, а значит понадобится больше топлива и вооружения, а значит они будут менее активны в небе Украины.

Отметим, что взрывы на аэродроме «Саки» вывели из строя больше половины боевых реактивных самолетов морской авиации Черноморского флота страны-оккупанта.