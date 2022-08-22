Как информирует «НБН», об этом пишут местные телеграм-каналы.

На территории оккупированного Севастополя, как говорится в сообщении, в понедельник, двадцать второго августа, в очередной раз прогремели сильные взрывы. Они были слышны в совершенно разных районах города.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На территории Севастополя весьма громко. В настоящее время ожидаем официальных заявлений».

Местное население информирует, что звуки взрывов были слышны во всех районах города. В некоторых кварталах от ударной волны дрожали стены.

Примечательно, что на территории вышеуказанного города несколько дней подряд сообщалось о работе противовоздушной обороны.