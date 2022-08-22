«Мобилизационный резерв ЛНР» упорно отказывается отправляться на территорию соседнего квазиобразования «ДНР», чтобы воевать за его «свободу», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ЦПД.

На позицию оккупантов из ОРЛО влияет условное разделение на «донецких» и «луганских». Солдаты Путина из «ЛНР» считают, что они выполнили свой долг по «освобождению республики», а «соседнее государство» должно самостоятельно бороться за свою «независимость». По этой причине такой же бунт произошел в рядах захватчиков из ОРДО.

Помимо этого, «мобилизованные» из «народных республик» оккупированного Донбасса понимают, что они для РФ, которая отправляет их воевать за границы их областей, являются «вторым сортом», поскольку именно их используют для обнаружения позиций ВСУ и обеспечения продвижения путинских войск.

Также за спинами солдат из ОРДЛО стоят российские штурмовики – заградительные отряды, которые лишают «мобилизованных» возможности отступить или сбежать с поля боя. Они становятся «пушечным мясом», при этом родственники получают копейки за их смерть, в отличие от денег, которые выплачивают в РФ за гибель контрактника.

Все эти факторы приводят к тому, что тихие попытки российского военного командования восполнить потери оккупационной армии за счет «мобилизации» в «ЛДНР» встречают все более решительное сопротивление.

Напомним, что оккупанты из «ЛНР» записали видео, где объяснили, почему они не собираются «освобождать ДНР».