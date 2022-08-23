Российские захватчики продолжают срывать «спецоперацию» Кремля, массово отказываясь воевать. Оккупанты все чаще пишут рапорты об увольнении со службы или просто не выполняют приказы, информирует «НБН».

Telegram-канал ГУР МОУ опубликовал запись перехваченного разговора путинских военных. Один из «освободителей» позвонил «товарищу майору», чтобы сообщить о своем решении не идти в наступление, а также узнать, грозят ли ему какие-то последствия за такой поступок.

Военный РФ рассказал, что 17-й полк не пошел в наступление, поэтому соответствующее распоряжение получило его подразделение. Однако его сослуживцы, включая все командование, также не бросились выполнять приказ, а начали массово писать отказы.

«Быть мясом я не хочу», — признался «освободитель», добавив, что при необходимости напишет рапорт повторно, чтобы уехать.

Ранее оккупант рассказал, как в армии России «обрабатывают» военных, которые не хотят ехать в Украину. По его словам, он, вместе с другими «отказниками», пережил пытки и угрозы, после чего передумал и согласился участвовать в «спецоперации».