Как передает «НБН», об этом во время выступления на саммите Крымской платформы заявил польский президент Анджей Дуда.

Он напомнил, что захват Россией Крыма не стал препятствием для обсуждения перспективы запуска «Северного потока – 2». Анджей Дуда считает недопустимым восстановление обычного бизнеса с Россией и прежним связям с этой страной, которая развязала кровавую войну против Украины и захватывает ее территории. Лидер Польши уверен, что суть политики Запада должна заключаться не только в прекращении «Северного потока – 2», но и в его полной ликвидации и демонтаже.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину, 22 февраля текущего года, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил об остановке ФРГ сертификации «Северного потока – 2». Это стало реакцией Берлина на подписание российским диктатором Владимиром Путиным указа о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также на этот незаконный шаг отреагировали и в Соединенных Штатах. Вашингтон тогда заявил о введении пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2».

Ранее в Польше предложили ограничить влияние Германии на Европейский Союз.