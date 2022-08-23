Как информирует «НБН», об этом говорится в российских информационных агентствах.

Согласно информации, озвученной пропагандистскими СМИ РФ, в здание главного боевика Донецкой области Дениса Пушилина попал снаряд. В результате в помещении начался пожар.

Другие информагентства РФ отмечают, что сам Денис Пушилин не пострадал в результате нанесенного удара. Там добавляют, что главарь так называемой, не признанной мировым сообществом «ДНР» в настоящее время находится в безопасном месте.

В свою очередь и сам Денис Пушилин уже успел записать и опубликовать соответствующее видео, которое он снял на фоне поврежденного здания.

Ранее в Минобороны Великобритании обратили внимание на заявление Пушилина о том, как Россия расценит провал проводимой ею спецоперации по «освобождению» Донбасса.