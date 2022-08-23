В понедельник вечером, 22 августа, как сообщил Федоров, в оккупированный Мелитополь путинские захватчики привезли 10 химлабораторий, после того как более 30 россиян отравились в Васильевке неизвестным токсином, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам мэра, лаборатории вызвали у оккупантов панику и очередную волну эвакуации горожан. Вызывает страх у «освободителей» и активность украинских защитников.

Федоров напомнил о взрывах на складах и базах ВС РФ «Рефма» и «Агат», по которым ВСУ нанесли удар благодаря силам сопротивления и партизанам, которые передают военным координаты размещения военных объектов.

Также захватчики перестали назвачать «чиновниками» коллаборатов из мелитопольцев, а начали завозить своих людей из Российской Федерации.

Ранее Федоров сообщал, что результативные действия сил сопротивления и армии Украины в Мелитополе привели к тому, что российские захватчики начали срочно увозить из города свои семьи и проводят очередную фильтрацию населения.