Telegram-канал NEXTA Live опубликовал скриншот сообщения в группе города Алчевск в соцсети «ВКонтакте». Местная жительница возмущена тем, как в «ЛНР» проводят «мобилизацию», информирует «НБН».

Женщина сообщила, что ее муж проходил стационарное лечение в городской больнице. Врачи разрешили ему после капельницы пойти покупаться домой, однако до своего жилья он так и не добрался.

Мужчину задержали прямо на улице и отправили в поселок городского типа Белое, где оккупанты собрали «призывников» с переломами. Жительница Алчевска рассказала, что все «мобилизованные» в гипсах, забрали даже парня с переломом пяточной кости, который передвигается исключительно с тростью.

Женщина бьет тревогу, поскольку ее сопруга намерены отправить на фронт прямо в том виде, в котором шел из больницы домой – в шлепках и шортах. По ее словам, это беспредел, а также нарушение свободы и прав человека. Жительница Алчевска призвала подписчиков группы подсказать ей, кто в «ЛНР» занимается «защитой прав людей» и может помочь ей остановить этот самовол.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в «республике» оккупанты пошли на крайние меры и начали поджидать мужчин возле детских садов.