Как передает «НБН», об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, последние шесть месяцев, с момента начала военных действий, он все время утверждает, что со стороны Беларуси не следует ничего ждать. И даже сегодня, подчеркнул Буданов, он готов повторить, что серьезной угрозы, помимо той, которая существует сейчас, а именно – размещение некоторых российских систем вооружения на белорусской территории, нет.

Одновременно с этим руководитель украинской разведки отметил, что распространяемые в СМИ слухи о нападении – это ничто иное, как инструмент информационно – психологического влияния страны – оккупанта на украинцев.

Также Буданов поспешил успокоить, что системы С-300, которые находятся на границе Беларуси и Украины, на самом деле не являются поводом для обеспокоенности, так как показатель дальности их огня равен 35 километров.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в ближайшее время ожидать наступления в Украину со стороны Беларуси не стоит, так как имеющиеся там силы недостаточны для нападения.