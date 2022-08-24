Социологи группы «Рейтинг» 17-18 августа провели исследование, которое показало, что 81% жителей Украины негативно относится к жителям Российской Федерации (в апреле – 69%), 14% респондентов – нейтрально и всего 3% опрошенных – положительно, информирует «НБН».

Немного другая ситуация с россиянами, которые проживают в Украине, большая часть участников исследования относится к ним нейтрально – 42%, 22% опрошенных – положительно и 29% — негативно.

Изменилось отношение украинцев и к северным соседям. Так, 52% респондентов негативно воспринимают граждан РБ (в апреле –33%), 34% опрошенных – нейтрально и 10% — положительно.

Ранее украинцы высказались о длительности войны. Аналитик Андрей Сухарина рассказал, какой процент граждан верит в то, что боевые действия закончатся до конца года.