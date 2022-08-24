Как информирует «НБН» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Военные Российской гвардии пресекли незаконные действия, которые угрожали безопасности ЗАЭС. Во время осуществления специальных адресных мероприятий были задержаны именно эти люди. Они передавали Вооруженным силам Украины данные относительно местопребывания личного состава, а также техники на территории самой станции. Кроме того, был задержан нарушитель пропускного режима. Он также был пособником ВСУ, передающим украинским силовикам координаты передвижения колонн техники России».

Помимо прочего в Росгвардии заявили также, что начиная с марта месяца российские военные задержали уже двадцать шесть, по их словам, «нарушителей» на территории Запорожской АЭС.