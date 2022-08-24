Как информирует «НБН», стало известно, что ракетному удару со стороны Российской Федерации подвергся город Миргород, что в Полтавской области. О последствиях преступных действий врага рассказал глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Телеграм.

Согласно его словам, по инфраструктуре Миргорода были нанесены четыре удара. Выясняются все детали произошедшего.

В свою очередь 831 бригада тактической авиации в 12 часов 30 минут проинформировала, что приблизительно в 11 часов войска России нанесли групповой ракетный удар по военной инфраструктуре Миргорода. По всей вероятности, удары наносились посредством ракет «Воздух-Поверхность» и Х-22.

В сообщении также говорится, что в результате ударов начался пожар. На пораженных объектах работу выполняют кареты скорой помощи. Там же находятся и представители Национальной полиции Украинского государства, а также службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что противовоздушная оборона ВСУ сбила ракету в небе над Черкасской областью.